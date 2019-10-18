EYT'de gelişme var mı? 2020'de Emeklilikte Yaşa Takılanların durumu ne olacak?

Son zamanlarda gündem düşmeyen ve vatandaşlar arasında çok konuşulan konulardan biri olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar için arayış hız kesmiyor. Merakla araştırılan EYT'de gelişme söz konusu mu? EYT çıkacak mı? 2020 yılında emeklilikte yaşa takılanların durumu ne olacak?

EYT AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair bir soru üzerine ise "2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi." dedi. EYT ile ilgili hükümet bir çalışma olmadığını açıklamıştı.