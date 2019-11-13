EYT'de son gelişmeler neler? EYT çıkıyor mu?
Geçen günkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT açıklamasının ardından EYT'liler herhangi bir gelişme olup olmadığını sorguluyor. Yasanın geçmesini büyük umutla bekleyen yüz binler hemen hemen her gün 'EYT çıkıyor mu?' sorusunu yöneltiyor.
Yüz binlerce EYT'li bir an önce emekli olmak istiyor. Emeklilikte yaşa takılanlar her mecradan seslerini duyurmaya devam ederken yıllardır konuya bir çare bulunmasını istiyor. "EYT çıkıyor mu?" sorusu ise dillerden düşmüyor.
EYT'DEKİ SON GELİŞMELER
EYT ÇIKAR MI? SORUSUNA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YANIT
Burada bulunan bir kadın Erdoğan'a seslenerek, "Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?" dedi. Erdoğan, "Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" yanıtını verdi. Bunun üzerine kadının, "Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur" yanıtını verdi
MHP’Lİ ERSOY: YAŞA TAKILANLARIN PROBLEMLERİ ÇÖZÜLMELİ
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, EYT ile ilgili yaptığı açıklamada; “45 yaşında emeklilik olmaz, doğru. Yaşa takılanların problemleri bana göre kademeli de olsa mutlaka çözülmesi gerekiyor. Bu insanları yok sayamayız. Çünkü, verilmiş bir hak var. Bu hakkı teslim etmek zorundayız” dedi.