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08.11.2019 - 21:37 |

EYT'liler heyecanla bekliyor! EYT çıkacak mı?

EYT'liler bir umutla bekliyor. EYT önergesinin bir an önce Meclis'e gelmesi binlerce kişi tarafından isteniyor. Emeklilikte yaşa takılanlar her gelişmeden haberdar olmak isterken "EYT çıkacak mı?" sorusu gündemde...

EYT'liler heyecanla bekliyor! EYT çıkacak mı?

 

EYT'liler, her haberi dikkatlice takip ediyor. Eylül ayında heyecanları tavan yapan binlerce kişinin son dakika gelişmelerinden haberdar olmak istiyor. Peki konuya ilişkin herhangi bir gelişme yaşandı mı? İşte detaylar...

EYT'DE SON GELİŞME

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kabine toplantısı sonrasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Kalın emeklilikte yaşa takılanlar konusunun kabine toplantısında gündeme gelmediğini söyledi.

 

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