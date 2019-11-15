EYT'yi araştıranlara cevap geldi! Emeklilikte Yaşa Takılanların durumu ne oldu?

Emeklilikte Yaşa Takılanların durumu belli oldu. EYT hakkında yapılan açıklamalar EYT sonucunu şekillendirdi. EYT hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama, EYT'nin şekillenmesini sağladı. İşte EYT çıkar mı, EYT haberleri, EYT ne oldu, EYT son durum, EYT gelişmeleri arayışında bulunanlar o cevap...

EYT ÇIKAR MI? İŞTE EYT AÇIKLAMALARI

Emeklilikte Yaşa Takılanlar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamada bulundu. Bir vatandaşın 'EYT çıkar mı' sorusunu yanıtlaya Erdoğan, EYT hakkında sorulan birçok soruyu netleştirdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT hakkında o açıklaması...

"Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" yanıtını verdi. Bunun üzerine kadının, "Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur"