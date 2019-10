Ezgi Can ağabeyinin sonuçlanan davasıyla ilgili konuştu: Ailemi kaybettim karar yetersiz

İstanbul’da 2 Haziran 2010’da yapılan narkotik operasyonunda esrar satın aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan ODTÜ mezunu mimar Onur Yaser Can, serbest bırakıldıktan sonra ikinci kez emniyete çağrılarak ifadesi değiştirildi. Onur Yaser Can, üçüncü kez ifadeye çağırıldığı 23 Haziran 2010 akşamı, emniyette kendisine yapılan işkenceyi anlatan bir not bırakıp, pencereden atlayarak intihar etti.



Anne canına kıydı



Soruşturma sonunda işkence, taciz ve ölüme sebebiyet suçlarından hiçbir kamu görevlisi sorumlu tutulmadı. Dosyayı takipsizlik kararı vererek kapatan savcılık, sadece iki polis hakkında, gözaltı evrakında sahtecilik yaptıkları gerekçesiyle dava açtı. Mahkeme, iki polisi 2 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırdı. Ailenin Yargıtay’a itirazı üzerine karar bozulunca dava yeniden görülmeye başlandı. Ancak oğlunun acısına daha fazla dayanamayan anne Hatice Can da 2 Mart 2014’de pencereden atlayarak intihar etti. Baba Mevlüt Can ise bir avukat gibi oğlunun davasının peşine düştü. Son nefesine kadar kızı Ezgi Can ile birlikte hukuk mücadelesi verdi.



Baba da dayanamadı



2 Nisan’daki duruşmaya yine kızı Ezgi ile katılan Mevlüt Can’ın mahkemeden son talebi, oğlunun ölümüne ilişkin davanın genişletilmesi oldu. Yaşadığı acıya daha fazla dayanamayan Mevlüt Can da 8 Ekim’de iç kanama geçirerek öldü. Mahkeme önceki gün sanık polisleri 6’şar yıl 5’er ay 15’er gün hapis cezasına çarptırdı.





‘Bu sistem beni abisiz annesiz ve babasız bıraktı’



Milliyet’e konuşan Onur Yaser Can’ın kardeşi Ezgi Can, mahkemenin verdiği kararın eksik olduğunu belirterek şunları söyledi: “Ne karar verilirse verilsin yeterli değil. Bu adamlar yüzünden tüm ailemi kaybettim. Mahkemenin verdiği bu karar bile annem, babam ve benim sayemde. Bu adaletsiz sistem ailemi yok etti. Bu, ülkenin ayıbıdır. Ben katiller kadar onlara hak ettikleri cezayı vermeyen adalet sistemini de suçlu buluyorum. Mahkeme o dönem narkotik şubede görev yapan, kusur ve kasıtları bulunan kamu görevlilerinin tespit edilerek dava açılması için savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Bu kararın takipçisi olacağım.”









Avukat: İtiraz edeceğiz



Can ailesinin avukatı Ercan Kanar da “Sahte evrak kullanmak suçundan da ceza verilmeliydi. Mahkemeden işkence, cinsel taciz ve ölüme sebebiyet vermekten suç duyurusunda bulunulmasını istedik ama sonuç alamadık. Sanıkların tutuklanması kararı da verilmedi. İkinci eksik husus da budur. Biz istinafa başvurarak karara itiraz edeceğiz” dedi.