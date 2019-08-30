Faciaya kÄ±l payÄ±! ÅžofÃ¶r son anda kurtuldu

YangÄ±n 00.00 sÄ±ralarÄ±nda TEM Otoyolu Edirne istikameti Otogar Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± Karadeniz Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re YaÅŸar Usta idaresindeki 34 KA 6322 plakalÄ± Ã¶zel halk otobÃ¼sÃ¼ bilinmeyen bir sebepten dolayÄ± yanmaya baÅŸladÄ±. Ä°ddiaya gÃ¶re yakÄ±t ikmali yapmaya giden ve iÃ§inde yolcu olmayan otobÃ¼sÃ¼n ÅŸofÃ¶rÃ¼ arka taraftan alevlerin ve dumanlarÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼.Â

KÄ±sa sÃ¼rede otobÃ¼sÃ¼ saran alevlerden Ã§Ä±kmayÄ± baÅŸaran otobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ yara almadan yangÄ±ndan kurtuldu. Otoyolda otobÃ¼sÃ¼n yandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶ren vatandaÅŸlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobÃ¼se mÃ¼dahale ederek yangÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼mesinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ti.Â

YaklaÅŸÄ±k 1 saat sÃ¼ren sÃ¶ndÃ¼rme ve otobÃ¼sÃ¼ yoldan kaldÄ±rma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucunda oluÅŸan trafik normale dÃ¶ndÃ¼. Ekipler, otobÃ¼ste Ã§Ä±kan yangÄ±nÄ±n sebebini araÅŸtÄ±rmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±.Â

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