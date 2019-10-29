Fahrettin Altun: İlişkilerimiz için zararlı olacağını yineliyoruz

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Terörist bir elebaşının müttefiklerimiz tarafından tanınmasının ilişkilerimiz için zararlı olacağını yineliyoruz. Bu durum ulusal ve uluslararası hukukun ihlali olmakla birlikte stratejik ortaklık ve müttefiklik ruhuna da aykırıdır. Bölgemize yönelik öngörüsüz politikalar, uzun süren sorunlar yaratacak, tüm bölgeyi istikrarsızlaştıracak ve uluslararası güvenliğe karşı riskleri artıracaktır. ABD makamları, terör elebaşlarına herhangi bir vize vermemekle kalmayıp, aynı zamanda onları müttefikleriyle birlikte adalete teslim etmek için iş birliği yapmalıdır."