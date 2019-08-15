Fantastik Canavarlar filminde hangi oyuncular rol alıyor?

FİLMİN KONUSU

Gellert Grindelwald hapisten kaçar ve büyücüleri büyü yeteneği olmayan her şeyin üstüne çıkarmak için yandaş toplamaya başlar. Onu durdurabilecek tek kişi, bir zamanlar en yakın arkadaşı olarak gördüğü büyücü Albus Dumbledore'dur. Ancak Dumbledore'un, daha önce Grindelwald'a engel olan eski öğrencisi Newt Scamander'dan yardım alması gerekecektir. Bu macera Newt ile Amerikalı dostları Tina, Queenie ve Jacob'ı yeniden bir araya getirir fakat Newt'un görevi, giderek tehlikeli ve bölünmüş bir hâl alan büyücülük dünyasında yeni tehlikelerle karşılaşacak olan dostlarının bağlılıklarını test edecektir.

OYUNCU KADROSU

Eddie Redmayne

Katherine Waterston

Dan Fogler

Alison Sudol

Ezra Miller

Zoe Kravitz

Jude Law

Johnny Depp