15.08.2019 - 12:28
Fantastik Canavarlar filminde hangi oyuncular rol alıyor?
David Yares'in yönetmenliğindeki Fantastik Canavarlar usta oyuncu kadrosu ve heyecan dolu hikayesiyle izleyiciyi soluksuz bırakıyor. Peki, Fantastik Canavarlar oyuncu kadrosunda kimler var? İşte filmin konusu ve oyuncuları...
FİLMİN KONUSU
Gellert Grindelwald hapisten kaçar ve büyücüleri büyü yeteneği olmayan her şeyin üstüne çıkarmak için yandaş toplamaya başlar. Onu durdurabilecek tek kişi, bir zamanlar en yakın arkadaşı olarak gördüğü büyücü Albus Dumbledore'dur. Ancak Dumbledore'un, daha önce Grindelwald'a engel olan eski öğrencisi Newt Scamander'dan yardım alması gerekecektir. Bu macera Newt ile Amerikalı dostları Tina, Queenie ve Jacob'ı yeniden bir araya getirir fakat Newt'un görevi, giderek tehlikeli ve bölünmüş bir hâl alan büyücülük dünyasında yeni tehlikelerle karşılaşacak olan dostlarının bağlılıklarını test edecektir.
OYUNCU KADROSU
Eddie Redmayne
Katherine Waterston
Dan Fogler
Alison Sudol
Ezra Miller
Zoe Kravitz
Jude Law
Johnny Depp
Uyurgezer genç apartmanın dördüncü katından böyle düştüŞİŞLİ'de 16 yaşındaki bir genç apartmanın dördüncü katından sokakta bulunan otomobilin üzerine düştü. Mucize eseri düştükten hemen sonra kalkarak, karşı apartmana koşan genç pencereden içeri girdi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.