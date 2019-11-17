17.11.2019 - 16:30 | | AA
Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin genel başkanlığına seçildi
Yeniden Refah Partisi'nin 1. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena Spor Salonu'nda, 81 ilden delegelerin katılımıyla gerçekleşti.
Kongrede yapılan genel başkanlık seçiminde, kayıtlı bin 117 delegeden 978'i oy kullandı. Fatih Erbakan 971 oy alırken, 7 oy geçersiz sayıldı.
Böylece Fatih Erbakan, partisinin ilk olağan genel kurulunda geçerli oyların tamamını alarak genel başkan oldu.
Ordu'da 10 ton hamsi tüketildi!Ordu’nun Fatsa ilçesinde düzenlenen hamsi festivali, renkli görüntülere sahne oldu. 10 ton hamsinin tüketildiği festivalde, Karadeniz Sahil Yolu’ndan geçen sürücülere, 'hamsi radarına girdiniz' denilerek şaka yapıldı. Vali Seddar Yavuz ve protokol tarafından durdurulan araç sürücülerine ekmek arası hamsi de ikram edildi.