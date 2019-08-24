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24.08.2019 - 13:50| AA

Feci olayda korkunç şüphe!

Ardahan'da bir kadın, evin ahırında silahla göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu.

Feci olayda korkunç şüphe!

Olay Ardahan'a bağlı Küçüksütlüce köyünde meydana geldi. Bir çocuk annesi Özlem K. (26), evin ahırında silahla göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu. Özlem K'nin kocası Oğuz K'nin, evin ahırında yerde yatan eşini görünce durumu jandarmaya haber verdiği kaydedildi.

Olayın cinayet ya da intihar olabileceği üzerinde duran jandarma, ölümünü şüpheli bulduğu Özlem K'nin kocasını gözaltına aldı. Özlem K'nin cenazesi otopsi için Erzurum'a gönderildi. Jandarma ekibi olay yerinde yaptığı araştırmada, kadının yanında bulduğu tabancaya el koydu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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