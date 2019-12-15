Feci Ã¶lÃ¼m 10 gÃ¼n Ã¶nce aldÄ± sonu oldu

Kaza BaÄŸcÄ±lar, TEM Otoyolu Edirne istikametinde gece saat 04:30 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, isminin MÄ±r Shahzad Rabi (18) olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen Afganistan uyruklu sÃ¼rÃ¼cÃ¼ kullandÄ±ÄŸÄ± 34 MM 8394 plakalÄ± motosiklet ile seyir halindeyken Ä°STOÃ‡ mevkiine henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle motosikletin kontrolÃ¼nÃ¼ kaybetti. Kayan motosiklet devrilerek bariyerlere Ã§arptÄ±. Ã‡arpmanÄ±n etkisiyle motosiklet parÃ§alanarak metrelerce sÃ¼rÃ¼klendi. Kaza sonrasÄ± motosiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n ayaÄŸÄ± koparken bedeni ise savrularak yol ortasÄ±ndaki bariyerlerin arasÄ±na fÄ±rladÄ±. Arkadan gelen ve arkadaÅŸÄ± olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen ve isimleri Ã¶ÄŸrenilemeyen 2 motosiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n kaza yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼nce ÅŸoka girdi ve durumu hemen polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi.Â

MOTOSÄ°KLETÄ° 10 GÃœN Ã–NCE ALMIÅžÂ

Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede motosiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ MÄ±r Shahzad Rabi'nin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. Polis ekipleri kaza sonrasÄ± yolda geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±. KazanÄ±n meydana geldiÄŸi yerde detaylÄ± olay yeri Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapan polis ekipleri bariyerlerin arasÄ±nda da inceleme yaptÄ±. Polis ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan motosiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n cansÄ±z bedeni cenaze aracÄ±yla Â Yenibosna Adli TÄ±p Morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

ParÃ§alanan motosiklet ise yoldan toplanarak Ã§ekici ile otoparka gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Polis ekiplerinin hayatÄ±nÄ± kaybeden motosiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n 2 arkadaÅŸÄ±ndan olayla ilgili bilgi aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. AyrÄ±ca olay yerine gelen MÄ±r Shahzad Rabi'nin diÄŸer okuldan arkadaÅŸlarÄ± da polis ekiplerinden bilgi aldÄ±. Kaza yapan gencin, motosikletini 10 gÃ¼n Ã¶nce satÄ±n olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Â