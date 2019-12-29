MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Feci ölüm... Bisikletli genci metrelerce sürükledi
ABONE OL
29.12.2019 - 04:46 | | İHA

Feci ölüm... Bisikletli genci metrelerce sürükledi

İzmir’in Karabağlar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bisiklet sürücüsü 20 yaşındaki genç, kamyon tekerlerinin arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Feci ölüm... Bisikletli genci metrelerce sürükledi

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Şht. Pilot Volkan Koçyiğit Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bisiklet sürücüsü Abdülmelik Nejar (20) cadde üzerinde seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı S.A. idaresindeki 35 AIN 807 plakalı kamyonun çarpması sonucu yere düştü. Bir süre kamyon tekerlerinin arasında sıkışarak sürüklenen genç ağır yaralandı.

Durumu gören çevredeki vatandaşlar polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine genelen polisler tarafından, olay yerine itfaiye ve AKS ekipleri de sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan ağır yaralı gence, olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Suriye uyruklu 20 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye şahit olan Nejar’ın yakınları, ölüm haberi üzerine sinir krizi geçirdi. Polis tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, gencin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandıSamsun'da zihinsel engelli L.M.'ye (31) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Süleyman G. (57), yapılan DNA incelemesinde, mağdurun dünyaya getirdiği 3 aylık bebeğin babası çıktı. Yeniden gözaltına alınan şüpheli, 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Alkollü sürücünün çarptığı otomobil metrelerce sürüklendi

Alkollü sürücünün çarptığı otomobil metrelerce sürüklendi

Asgari ücret ile birlikte o ödemeler de arttı!

Asgari ücret ile birlikte o ödemeler de arttı!

177 günde 195 ülke dolaşarak dünya rekoru kırdı!

177 günde 195 ülke dolaşarak dünya rekoru kırdı!

Yerli otomobile kim ne dedi? İşte dikkat çeken yorumlar

Yerli otomobile kim ne dedi? İşte dikkat çeken yorumlar

Sıradaki Haber