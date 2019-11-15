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15.11.2019 - 07:50 | | ÇİĞDEM YILMAZ İstanbul

Felç eden sanık serbest kaldı!

İstanbul Sultangazi’de 26 Ağustos’ta yol verme meselesi yüzünden iki grup arasında kavga çıktı.

Felç eden sanık serbest kaldı!

Kavga sırasında fırlatılan makas, E.E.’nin (13) boynuna saplandı. E.E. felç olurken, makası fırlattığı belirtilen Ümit Gök tutuklandı. Davanın ilk duruşması önceki gün Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Küçük kızın sakat kalmasına neden olan ve 5 yıl hapis istemiyle yargılanan sanık Ümit Gök, ilk duruşmada tahliye edildi. 

Sanığın ilk duruşmada bırakılmasına tepki gösteren E.’nin dayısı Ekrem Erdem, “Adalete sığındık ama yanıldık. E.E. mahkemeye  tekerlekli sandalyeyle gitti ama bu adam elini kolunu sallayarak çıktı. E.E.’nin tedavisi devam ediyor. Mahkemenin kararına çok şaşırdık” dedi.

‘İtiraz edeceğiz’

E.E.’nin ailesinin avukatı Hasan Ali Kurt, sanığın tahliye edilmesine itiraz edeceklerini söyledi: “Sanık, olası kast neticesi ağır yaralanmaya neden olmaktan 5 yıl hapis istemiyle yargılanıyor. Ancak mahkeme, suçun taksirle yaralamaya dönüşebileceği düşüncesiyle tahliye kararı verdi. Taksirle yaralama halinde 6 ayla 2 yıl arasında hapis istemiyle yargılanacak.”

 

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