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09.10.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Fenomenlere sahnede eleştiri

Esra Dermancıoğlu’nu iki yıl aradan sonra tiyatro sahnesine döndüren “Klan;” gerçekle bağlarını koparmış iki sosyal medya fenomeninin çarpıcı hikâyesini sahneye taşıyor.

Fenomenlere sahnede eleştiri

“He-Go” ve “Zebercet”teki performanslarıyla dikkat çeken Halil Babür’ün Dermancıoğlu’nun partneri olduğu “Klan” 28 Ekim’den itibaren Zorlu PSM Studio’da izlenebilecek. Biri kadın biri erkek iki sosyal medya fenomeninin yollarının kesiştiği oyunda; sosyal medyanın yola açtığı hasar çarpıcı bir yolla aktarılıyor. Ahmet Sami Özbudak’ın kaleme aldığı oyunu, usta oyuncu ve yönetmen Ayşenil Şamlıoğlu yönetiyor.

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