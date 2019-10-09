Fenomenlere sahnede eleştiri

“He-Go” ve “Zebercet”teki performanslarıyla dikkat çeken Halil Babür’ün Dermancıoğlu’nun partneri olduğu “Klan” 28 Ekim’den itibaren Zorlu PSM Studio’da izlenebilecek. Biri kadın biri erkek iki sosyal medya fenomeninin yollarının kesiştiği oyunda; sosyal medyanın yola açtığı hasar çarpıcı bir yolla aktarılıyor. Ahmet Sami Özbudak’ın kaleme aldığı oyunu, usta oyuncu ve yönetmen Ayşenil Şamlıoğlu yönetiyor.



