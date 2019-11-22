Ferhat ile Şirin oyuncuları | Ferhat ile Şirin konusu

Bu akşam 1. bölümü ile ekrana gelecek olan Ferhat ile Şirin dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte Ferhat ile Şirin'den ilk detaylar...

FERHAT İLE ŞİRİN KONUSU

Kapalı Çarşı’nın en kudretli ailelerinden Karalı’ların son temsilcisi Banu, babasından miras kalan işini, soyadını, yuvasını her şeyin önünde tutan güçlü bir kadındır. Ailesinden kalan, gözü gibi baktığı tarihi köşkün tadilatı için kapısını çalan marangoz Ferhat ile görüşür.

Başlarına gelen talihsiz bir olay onları yeniden karşılaştırır. Zengin ve görkemli hayatlarının içinde yapayalnız olan iki kardeş, Banu ve Şirin; kendi halinde, mütevazı bir marangoz olan Ferhat’ın hayatlarını değiştireceğinden habersizdir.

Ailesini yıllar önce trajik bir olay ile kaybeden Ferhat’ı, ömrünü kardeşi Şirin’e adayan Banu’yu, hapsolduğu altın kafesin içinde çırpınan Şirin’i artık yeni bir hayat beklemektedir. İki farklı dünyanın çarpıştığı, Ferhat’ın Şirin ve Banu Karalı ile yollarının kesiştiği o an, efsanevi bir aşkın fitilini ateşleyecektir. Aşılması imkânsız dağlarla, engellerle dolu olan bu aşk, herkesin kalbi ile sınanacağı zorlu bir sınava dönüşecektir.

FERHAT İLE ŞİRİN OYUNCULARI

BANU (CANSU DERE)

FERHAT (TOLGA SARITAŞ)

ŞİRİN (LEYLA TANLAR)

HÜSREV (YILDIRAY ŞAHİNLER)

SADIK (USHAN ÇAKIR)

HAYRİYE (IŞIL YÜCESOY)

SALİM (ŞEHSUVAR AKTAŞ)

ŞEHNAZ (EMEL ÇÖLGEÇEN)

YİĞİT (ALİCAN BARLAS)

SILA (NİHAN GÜR)