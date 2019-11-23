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23.11.2019 - 13:44 |

FETÖ firarisi Arif Erdem ortaya çıktı! ABD'de beraberler...

Terör örgütü FETÖ firarilerinden ABD'ye kaçan Hakan Şükür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Arif Erdem'in Amerika'da bulunduğunu itiraf etti.

FETÖ firarisi Arif Erdem ortaya çıktı! ABD'de beraberler...

FETÖ firarilerinden Hakan Şükür, bir başka firari Arif Erdem'le birlikte Galatasaray-Başakşehir maçını izlediklerini itiraf etti.

Firari Şükür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray-Başakşehir maçını daha önce Başakşehir'i çalıştırmış Arif Erdem ile seyrettik." ifadelerini kullandı.

Nerede olduğu merak edilen FETÖ firarisi Arif Erdem'in de Hakan Şükür'le birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu ortaya çıktı. FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan Arif Erdem’in İpsala Sınır Kapısı’nı kullanarak Yunanistan’a geçtiği, yanında eşi ve çocuklarının da olduğu tespit edilmişti.

FETÖ firarileri arasında bulunan Arif Erdem, eski milli futbolcular İsmail Demiriz ve Uğur Tütüneker ile birlikte "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanıyor. Erdem, son olarak, FETÖ elebaşıyla fotoğrafları ve Gülen'in artık suyunu içtiği iddiasıyla gündeme gelmişti.

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