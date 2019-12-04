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04.12.2019 - 15:28 | | AA

FETÖ sanığı savcının cezası belli oldu!

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, eski  cumhuriyet savcısına 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

FETÖ sanığı savcının cezası belli oldu!

1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Serdar Yılmaz katılmazken, avukatı hazır bulundu.

Sanık avukatı, Yılmaz'ın herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının  bulunmadığını öne sürerek, beraatini talep etti.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını ve örgüt mensupları için  oluşturulan "hakim-savcı çalışma evleri"nde kaldığını belirterek,  cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Yılmaz'a "silahlı terör örgütüne üye olmak"  suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının  devamına hükmetti.

 

 

Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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