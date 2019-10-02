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02.10.2019 - 13:08 | | DHA

FETÖ sanığının büyük pişmanlığı! Çocuğumun yüzüne bakamıyorum

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında itirafçı olan eski yüzbaşı M.G, "Şu anda eşim ve çocuğumun yüzüne bakamıyorum." diyerek pişmanlığını dile getirdi.

FETÖ sanığının büyük pişmanlığı! Çocuğumun yüzüne bakamıyorum

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen ankesörlü telefon soruşturmalarıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içine sızmış örgüt üyeleri deşifre edilmeye devam ediliyor.

Ankesör soruşturmaları kapsamında Muğla'da 11 Aralık 2018'de  yakalanarak Antalya'ya getirilen yüzbaşı M.G. etkin pişmanlık hükümlerinden  faydalanmak için itirafçı oldu, örgüte dair bildiklerini anlattı.

TSK'den ihraç edilen eski yüzbaşı M.G, ortaokul yıllarında tarih  öğretmeninin yönlendirmesiyle FETÖ ile tanıştığını, "Oğuz" kod adıyla 23 yıl  boyunca örgüt içindeki yapılanmada yer aldığını belirtti.

Örgüt üyelerinin kendisiyle sürekli ankesörlü telefon görüşmesi  yaptığını ifade eden M.G, "Benden sorumlu olanları aradığım zaman, cep  telefonuyla kendileriyle irtibata geçmemem konusunda beni uyarırlardı. Ankesörlü  telefondan uzun konuşmalar yapılmazdı, şifreli ve kısa konuşmalar  gerçekleştirilirdi. 'Ne zaman sinemaya gideceğiz', 'Ne zaman halı sahaya  gidiyoruz' gibi şifreli konuşmalar yapılırdı. Bu ifadeler 'Ne zaman sohbet  toplantısı yapıyoruz' anlamına geliyordu." diye konuştu.

Toplantılarda TSK içindeki üst rütbelilerin deşifre olmaması için  nasıl davrandığı hakkında bilgi verildiğini aktaran M.G, evlerinden seccade ve  dini kitaplar bulundurmamaları, alkollü toplantılarda içki içmeleri gibi  telkinlerde bulunulduğunu kaydetti.

"ÇOCUĞUMUN BENİM GİBİ OLMASINI İSTEMİYORUM"

FETÖ'nün gerçek yüzünü 17/25 Aralık sürecinden görmeye başladığını  anlatan M.G, bu süreçten sonra örgütle bağlantısını kesip askeriye içine sızmış  onlarca FETÖ üyesinin deşifre edilmesine yardımcı olduğunu savundu.

Eşiyle farklı dünya görüşlerine sahip olduğu için hiçbir zaman  FETÖ'nün içinde yer aldığını söyleyemediğini öne süren M.G, "Bir çocuğum var. Şu  anda eşim ve çocuğumun yüzüne bakamıyorum. Çocuğumun benim gibi olmasını  istemiyorum, güzel yetişmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Hakkında hazırlanan iddianame kabul edilen sanık, 10. Ağır Ceza  Mahkemesinde tutuksuz yargılanıyor.

 

 

 

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