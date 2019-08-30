FETÖ'cü eski polis tutuklandı!

Edinilen bilgilere göre, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla Yüksekova Sulh Ceza Hakimliğince meslekten ihraç edilen ve eski İstanbul istihbarat Şube Müdür Yardımcısı Hayati B.’nin kardeşi olduğu öğrenilen eski polis memuru Muhammed Raşit B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.