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30.08.2019 - 15:21| AA

FETÖ'cü eski polis tutuklandı!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan eski polis memuru, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ'cü eski polis tutuklandı!

Edinilen bilgilere göre, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla Yüksekova Sulh Ceza Hakimliğince meslekten ihraç edilen ve eski İstanbul istihbarat Şube Müdür Yardımcısı Hayati B.’nin kardeşi olduğu öğrenilen eski polis memuru Muhammed Raşit B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

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