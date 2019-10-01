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01.10.2019 - 12:16 | | AA

FETÖ'cü Kılınç'a 7 yıl 6 ay hapis!

Eski Danıştay üyesi Bülent Kılınç, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'cü Kılınç'a 7 yıl 6 ay hapis!

Kılınç'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Kılınç ile avukatı katıldı.

Duruşmada, FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına yönelik açılan davada  yargılanan ve itirafçı olan eski kaymakam Cahit Işık tanık olarak dinlendi.

Kılınç'ın örgüt içerisinde yer aldığını bildiğini ileri süren Işık,  mahkeme heyetinin sanığın örgüt toplantılarına katılıp katılmadığına ilişkin  sorusuna, "Net olmamakla birlikte sanığı toplantılarda gördüğümü düşünüyorum."  yanıtını verdi.

Tanık Işık'ın beyanın ardından mahkeme heyeti, esas hakkındaki  savunmasını yapmak üzere Kılınç'a söz verdi.

Hakkındaki iddiaları reddeden Kılınç, örgüt üyesi olmadığını iddia  ederek beraatini istedi.

Sanık Bülent Kılınç ve avukatının savunmalarını tamamlamaları üzerine  duruşmaya ara verildi.

Karar

Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık  yapan daire üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından açıklandı.

Bülent Kılınç'a FETÖ üyeliğinden Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2.  maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 6 yıl hapis cezası veren mahkeme  heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Terörle  Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 9 yıla çıkardı.

TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 7 yıl 6 aya  indiren mahkeme heyeti, Kılınç hakkında adli kontrole de hükmetti.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay  Ceza Genel Kurulu görüşecek.

 

 

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