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28.10.2019 - 09:24 |

FETÖ’cünün beraati sohbete takıldı

Tümamiral Mesut Özel’in 15 Temmuz’da alıkonulmasıyla ilgili davada yüzbaşı Ertürk Murat Cansaran’ın beraatine karar verilmişti. Cansaran’ın sohbet uygulaması Telegram’da darbe sohbetleri ortaya çıkınca karar bozuldu.

FETÖ’cünün beraati sohbete takıldı

15 Temmuz'da Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'i Maltepe Askeri Cezaevi'ne hapseden 2'si firari 9 subay, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Sabah'tan Fatih Ulaş'ın haberine göre; mahkeme, olay tarihinde kurmay binbaşı olan Cüneyt Aydoğan ve Zafer Gümüş, yüzbaşı  Semih Barbaros Üstün ve üsteğmenler İbrahim Halil Tekatlı, İsa Demirbilek'e "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan da ayrıca 12'şer yıl hapis cezası verdi.

Firari sanıklar eski kurmay albay Uğur Yıldız ve binbaşı Mustafa Köroğlu'nun dosyaları ayrılırken, yüzbaşı Ertürk Murat Cansaran ile üsteğmen Orhan Arı'nın beraatine hükmedildi. Dava dosyası, temyiz incelemesi için Yargıtay'a gitti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 sanığa verilen cezaların onanması, 2 sanığa verilen beraat kararının ise bozulması yönünde görüş bildirdi. Başsavcılığın tebliğnamesinde, beraat eden sanıklardan Ertürk Murat Cansaran'la ilgili tespitler ve deliller dikkat çekti. Tebliğnamede, Cansaran'ın darbe girişimi sırasında tabur komutanı olan Zafer Gümüş ile birlikte hareket ettiği, gece boyunca gidilen tüm yerlere Gümüş ile birlikte gittiği, tüm icrayı da bizzat Gümüş ile birlikte yaptığı, diğer sanıkları da yönlendirdiği dile getirildi.

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