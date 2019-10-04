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04.10.2019 - 11:03 | | AA

FETÖ'nün eski "Sakarya il imamına" 19 yıl 6 ay hapis

Sakarya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski "Sakarya il imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün eski "Sakarya il imamına" 19 yıl 6 ay hapis

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Şahin ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın örgütün hiyerarşik yapısı içinde yönetici pozisyonda bulunduğunun anlaşıldığını belirterek, sanığın "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık Şahin, savunmasında suçlamaları kabul etmedi.

Bolu, Sakarya ve İstanbul'da öğretmen olarak görev yaptığını belirten sanık Şahin, "İl imamı sorumluluğu yapmadım, bu iddialar doğru değildir. İddia edilen hiçbir örgütsel faaliyette bulunmadım. Güneydoğu Anadolu Bölge sorumluluğunu da yapmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı.

Sanığın avukatı da müvekkilinin tahliyesini ve beraatini istedi.

Sanığı "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Mahkeme, sanık Şahin'in "anayasayı ihlal" suçundan ise kuşkudan uzak mahkumiyetine yeter derecede kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanık Ahmet Şahin hakkında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl altı aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Daha sonra Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın dosyası Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki dosyayla birleştirilmişti.

 

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