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25.07.2019 - 08:38

FETÖ’nün firar ekibine jet iltica hizmeti!

28 yaşındaki O.Ç. günlük vizeyle gittiği Sakız Adası’nda “FETÖ’cüyüm” diyerek iltica talep etti. Polisin otele yerleştirdiği genç 3 günde geçici kimlikle FETÖ’nün firar ekibine yönlendirildi. Atina’da bir FETÖ abisi O.Ç. ’yi mülakata tabi tuttu. Örgüt üyesi olmadığı anlaşılan gence VIP hizmet kesildi.

FETÖ’nün firar ekibine jet iltica hizmeti!

Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre, Bursalı O.Ç. (28) 3 yıl önce aynı yöntemle Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçen bir arkadaşını örnek alarak 1 Haziran 2019'da günlük vize ile Yunanistan'ın Sakız Adası'na gitti. Polis karakoluna giden gence ilk önce FETÖ'cü olup olmadığı soruldu.

FETÖ'cü olduğunu ve iltica etmek istediğini söyleyen O.Ç.'nin işlemleri jet hızıyla gerçekleştirildi. 3 gün içerisinde geçici kimlik kartı verilen ve iltica başvurusu onaylanan genç bu süre içinde bir otelde misafir edildi ve tüm masrafları Yunan polisi tarafından karşılandı. Atina'ya yönlendirilen O.Ç. buradaki Yunan Göçmen Merkezi'ne müracaat ederek FETÖ'cü olduğunu söyleyerek yardım talebinde bulundu. Yunan görevliler Göçmen Merkezi'nde yer olmadığını, ancak şehirde bulunan FETÖ gruplarıyla irtibata geçmesini tavsiye etti.

O.Ç., Twitter'da 'Letonya Muhtarı' isimli hesabın sahibinden FETÖ'nin firar ekibine ait birkaç telefon numarası aldı. 4 ayrı örgüt sorumlusuyla görüşen O.Ç., sonunda 'Faruk abi' olarak kendisini tanıtan örgüt abisi tarafından Atina'daki bir hücre evine mülakata davet edildi. Örgüt üyesi olmadığı anlaşılan ve yeterli referans veremediği söylenen O.Ç., başarılı olamayınca Konsolosluk ve Büyükelçilik ile irtibata geçerek Türkiye'ye döndü.

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