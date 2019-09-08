FETÃ–'nÃ¼n sÃ¶zde 'TÃ¼rkiye Ä°mamÄ±' ile eÅŸi tutuklandÄ±

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FETÃ–/PDY SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶neticiliÄŸi ve Ã¼yeliÄŸi suÃ§larÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Mesut Y. ve eÅŸi GÃ¼lseren Y. bugÃ¼n polis tarafÄ±ndan Ã‡aÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'na sevk edildiler. Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar SoruÅŸturma BÃ¼rosu'nda iÅŸlemleri yapÄ±lan ÅŸÃ¼phelilerden Mesut Y.'nin "Ã–rgÃ¼t iÃ§erisinde Marmara BÃ¶lgesi Sorumlusu ve daha sonra TÃ¼rkiye Ä°mamÄ± olarak gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ±" ve ÅŸÃ¼pheli GÃ¼lseren Y'nin ise "BÃ¶lge Sorumlusu Abla" olarak gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde haklarÄ±nda itirafÃ§Ä± beyanlarÄ± bulunduÄŸu kaydedildi. SavcÄ±lÄ±k, her iki ÅŸÃ¼pheliyi "ByLock kullanÄ±cÄ±sÄ± olmalarÄ±, gaybubet evinde sahte kimlikle yakalanmalarÄ±, haklarÄ±nda uzun sÃ¼redir yakalama emri bulunmasÄ± ve kaÃ§ma ihtimallerinin bulunmasÄ±" nedeniyle tutuklanmalarÄ± talebiyle mahkemeye sevk etti. Â

SUÃ‡LAMALARI REDDETTÄ°LER

Ä°stanbul NÃ¶betÃ§i 10. Sulh Ceza HakimliÄŸi'nce sorgularÄ± yapÄ±lan ÅŸÃ¼pheliler Mesut Y. ve GÃ¼lseren Y. FETÃ–'ye Ã¼ye olmadÄ±klarÄ±nÄ±, ByLock kullanmadÄ±klarÄ±nÄ± ve haklarÄ±nda yakalama kararÄ± bulunduÄŸunu bilmediklerini Ã¶ne sÃ¼rerek tahliyelerini talep ettiler.

TUTUKLANDILAR

Mahkeme, haklarÄ±ndaki itirafÃ§Ä± beyanlarÄ±, Bankasya hesap artÄ±rÄ±mÄ±na ait tespitler, FETÃ–'nÃ¼n firari ÅŸÃ¼phelilerinin kullandÄ±ÄŸÄ± bilinen gaybubet evlerinde yakalanmÄ±ÅŸ olmalarÄ±, sahte kimlikle yakalanmÄ±ÅŸ olmalarÄ±nÄ± ve kaÃ§ma ihtimalleri dikkate alarak ÅŸÃ¼pheli Mesut Y'nin "SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurma ve yÃ¶netme" suÃ§undan, ÅŸÃ¼pheli GÃ¼lseren Y'nin ise "SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma" suÃ§undan tutuklanmasÄ±na karar verdi.