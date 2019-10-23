FETÖ'ye ankesörlü telefon operasyonu: 19 gözaltı kararı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY'nin TSK'daki askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün 'mahrem abileri' tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 5'i ihraç, 4'ü emekli 9 eski asker ile askeri okuldan atılan 9 eski öğrenci ve 1 akedemisyen hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah erken saatlerde Konya merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanırken, 8 şüpheli aranıyor.