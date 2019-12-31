Fikret Şeneş kimdir? Fikret Şeneş şarkıları
Fikret Şeneş kimdir? Yılbaşı için özel hazırlanan programda sevilen şarkıcıları Fikret Şeneş şarkılarını seslendiriyorlar. Peki Fikret Şeneş kaç yılında vefat etti? Fikret Şeneş şarkıları hangileridir?
FİKRET ŞENEŞ KİMDİR?
Fikret Şeneş, 1921 doğumlu; 16 Şubat 2015, İstanbul'da vefat etmiştir. İlk Türk kadın şarkı sözü yazarıdır. Türkçe sözlerini yazdığı 290'a yakın şarkıyı Türk pop müziğine kazandırmıştır. Şarkıları büyük ilgi görmüştür.
1950'lerin ortalarında, 30'lu yaşların başında olan Fikret Şeneş ilk şarkı sözlerini Erol Büyükburç'a yazmış, şan dersi almış ve piyano çalmıştır. 1960'ların sonunda ilk Türkçe söz yazdığı şarkı "İki Yabancı" olmuştur. Günümüze dek Türk pop müziğinde popüler sanatçılara yüzlerce şarkı yazmıştır.
Fikret Şeneş'in annesi Calibe Hanım eşiyle birlikte tek kızlarına "Şeneş" soyadını dönemin Soyadı Kanunu'yla birlikte kendileri seçmiştir. İstanbul Amerikan Kız Koleji'nden mezun olduktan sonra konservatuvarın şan bölümüne yazılan Fikret Şeneş evlendiği için konservatuvarı bitiremeden ayrılmıştır. Bedii Bey ile 18 yıl süren evlilik yapmıştır.
Alzheimer tedavisi gören Şeneş 16 Şubat 2015 tarihinde hayatını kaybetti. Şenes'in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilmiştir.
FİKRET ŞENEŞ ŞARKILARI
Sensiz Yıllarda
Kimler Geldi Kimler Geçti
Palavra Palavra
Ben Varım
Sana Neler Edeceğim
İki Yabancı
Anlamazdın
Bak Şu Adama Aşık
Baksana Talihe
Kaybolan Yıllar
Anlamadım Gitti
Veda Etmem
Dile Kolay
Haykıracak Nefesim
Bambaşka Biri
Yeniden Başlasın
Bir Günah Gibi
Son Yolcu
Uykusuz Her Gece
Kimler Geldi Kimler Geçti
Versin Tanrı İstemeden
Yolcu Yolunda Gerek
Bir Zaman Hatası