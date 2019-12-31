MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Fikret Şeneş kimdir? Fikret Şeneş şarkıları
ABONE OL
31.12.2019 - 11:56 |

Fikret Şeneş kimdir? Fikret Şeneş şarkıları

Fikret Şeneş kimdir? Yılbaşı için özel hazırlanan programda sevilen şarkıcıları Fikret Şeneş şarkılarını seslendiriyorlar. Peki Fikret Şeneş kaç yılında vefat etti? Fikret Şeneş şarkıları hangileridir?

Fikret Şeneş kimdir? Fikret Şeneş şarkıları

FİKRET ŞENEŞ KİMDİR?

Fikret Şeneş, 1921 doğumlu; 16 Şubat 2015, İstanbul'da vefat etmiştir. İlk Türk kadın şarkı sözü yazarıdır. Türkçe sözlerini yazdığı 290'a yakın şarkıyı Türk pop müziğine kazandırmıştır. Şarkıları büyük ilgi görmüştür.

1950'lerin ortalarında, 30'lu yaşların başında olan Fikret Şeneş ilk şarkı sözlerini Erol Büyükburç'a yazmış, şan dersi almış ve piyano çalmıştır. 1960'ların sonunda ilk Türkçe söz yazdığı şarkı "İki Yabancı" olmuştur. Günümüze dek Türk pop müziğinde popüler sanatçılara yüzlerce şarkı yazmıştır.

Fikret Şeneş'in annesi Calibe Hanım eşiyle birlikte tek kızlarına "Şeneş" soyadını dönemin Soyadı Kanunu'yla birlikte kendileri seçmiştir. İstanbul Amerikan Kız Koleji'nden mezun olduktan sonra konservatuvarın şan bölümüne yazılan Fikret Şeneş evlendiği için konservatuvarı bitiremeden ayrılmıştır. Bedii Bey ile 18 yıl süren evlilik yapmıştır.

Alzheimer tedavisi gören Şeneş 16 Şubat 2015 tarihinde hayatını kaybetti. Şenes'in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilmiştir.

FİKRET ŞENEŞ ŞARKILARI

Sensiz Yıllarda   

Kimler Geldi Kimler Geçti            

Palavra Palavra

Ben Varım

Sana Neler Edeceğim

İki Yabancı

Anlamazdın       

Bak Şu Adama Aşık

Baksana Talihe 

Kaybolan Yıllar  

Anlamadım Gitti                             

Veda Etmem

Dile Kolay           

Haykıracak Nefesim      

Bambaşka Biri   

Yeniden Başlasın             

Bir Günah Gibi 

Son Yolcu           

Uykusuz Her Gece          

Kimler Geldi Kimler Geçti            

Versin Tanrı İstemeden

Yolcu Yolunda Gerek     

Bir Zaman Hatası

Durdurmaya çalıştığı otomobilinin altında kaldıOsmaniye’nin Kadirli ilçesinde el frenini çekmeyi unutunca geriye hareket eden otomobilini durdurmak isteyen Veli A. (55), düşüp aracın altında kaldı. Veli A. ağır yaralanırken, olay anı saniye saniye kameraya yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

TIR'ın kasasında şok görüntü!

TIR'ın kasasında şok görüntü!

Resmen değişti, milyonları ilgilendiriyor, yarından itibaren...

Resmen değişti, milyonları ilgilendiriyor, yarından itibaren...

Araştırma sonuçları korkuttu! Zararları...

Araştırma sonuçları korkuttu! Zararları...

Kalp krizi riski kimlerde fazla?

Kalp krizi riski kimlerde fazla?

Sıradaki Haber