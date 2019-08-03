Film afişlerine 2 milyon dolar

Müzayedede, 17 koleksiyoncudan teklif alan “Dracula” filminin 1931 yılına ait film afişi ise 114 bin dolara alıcı buldu. Afiş, Bram Stoker’ın kitabının en iyi uyarlanması olarak bilinen ve Dracula karakterinin Bela Lugosi ile klişeleşmesini sağlayan filmden etkileyici bir görüntüyü sunuyor. Açık artırmadan önce müzayede evinin yetkilileri, posterin 40 bin dolar ile 80 bin dolar arasında satılacağını tahmin ediyordu.

Efsane filmler

Art Daily’nin haberine göre koleksiyoncular, açık artırmada satışa sunulan posterler arasında yer alan “Casablanca”nın 1944 yılına ait film afişine, Ingrad Bergman’ın filmdeki saç ve makyaj stillerinin olduğu fotoğraflara ve 1942 tarihli “Australian One Sheet and Casablanca” afişine 72 bin dolara yakın teklif verdi. Ayrıca Eric von Stroheim’in yönetmenliğini yaptığı hem de oynadığı “A Foolish Wives” afişi için verilen son fiyat ise 36 bin dolar.