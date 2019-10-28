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28.10.2019 - 16:35 | | DHA

Florya'da öğrencilerin kanlı kavgası

İstanbul Florya Atatürk Ormanı'nda iki öğrenci grubu arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada iki öğrenci yaralandı.

Florya'da öğrencilerin kanlı kavgası

Olay, Bakırköy Basınköy Mahallesi Atatürk Ormanında meydana geldi. İki grup öğrenci arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada iki öğrenci bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Eren B. ve ismi öğrenilemeyen bir öğrenciyi olay yerindeki ilk müdahanin ardından ambulansla çevredeki hastanelere götürdü.

Floryada öğrencilerin kanlı kavgası

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.


Floryada öğrencilerin kanlı kavgası

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