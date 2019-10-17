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17.10.2019 - 13:17 | | İHA

Fuhuş operasyonu! 3 kadın gözaltında

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda fuhuş yaptıkları belirlenen 2’si yabancı uyruklu olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.

Fuhuş operasyonu! 3 kadın gözaltında

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri Adapazarı ilçesinde fuhuş yapıldığı belirlenen iki eve baskın yaptı. Gerçekleştirilen operasyonda benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan S.U., isimli kadın şahıs ile Türkmenistan uyruklu A.H. ve Özbekistan uyruklu O.E. isimli kadın şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslardan S.U., Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Adli mercilerce tutuklanarak cezaevine sevk edilirken, yabancı uyruklu şahıslar A.H, ile O. E, 'nin sınır dışı işlemlerine başlanıldığı öğrenildi.

 

 

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