

Ä°stanbul Aksaray Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžubesi ekipleri, kentte fuhuÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisi Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Belirlenen kadÄ±n ve erkek ÅŸÃ¼pheliler Ã¼zerinde teknik ve fiziki takip yapan polis, 1,5 aylÄ±k takibin ardÄ±ndan Aksaray Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± koordinesinde dÃ¼n eÅŸ zamanlÄ± olarak Ã§eÅŸitli adreslere operasyon dÃ¼zenledi.

DÃ¼nkÃ¼ operasyon kapsamÄ±nda 13 Ã§eÅŸitli olaya karÄ±ÅŸan Fatma K. (41), Hatice U. (42), Nur K. (26), HÃ¼lya Y. (31), Halide I. (53), Zeynep A. (47), Ã–zlem Ãœ. (41), GÃ¼ler T. (41) ile fuhÅŸa aracÄ±lÄ±k eden Cemal Ã–. (58) ile Ã–mer Faruk G. (29) ile kadÄ±nlarla fuhuÅŸ yapan 14 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Operasyonun bugÃ¼nkÃ¼ ayaÄŸÄ±nda da 3 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±yla gÃ¶zaltÄ± sayÄ±sÄ± 27'ye yÃ¼kseldi.Â

Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼len ÅŸÃ¼phelilerden 8 kadÄ±na 645 TL ile 2 bin 666 TL arasÄ±nda idari para cezasÄ± kesilirken, zÃ¼hrevi hastalÄ±klar yÃ¶nÃ¼nden kontrolden geÃ§irilmek Ã¼zere hastaneye sevk edildi.

KadÄ±nlarla iliÅŸkiye giren 17 ÅŸÃ¼pheli ise emniyetteki sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken fuhÅŸa aracÄ±lÄ±k ve yer temini eden Cemal Ã–. ve Ã–mer Faruk G. Aksaray Adliyesine sevk edildi.Â