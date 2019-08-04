G.I. Joe: Kobra’nın Yükselişi filminin türü nedir?
7 Ağustos 2009'da vizyona giren G.I. Joe: Kobra’nın Yükselişi filminin konusu ve oyuncuları merakla araştırılıyor. Aksiyon-macera-bilimkurgu türündeki G.I. Joe: Kobra’nın Yükselişi filminin konusu ve oyuncuları haberimizde...
G.I. Joe: Kobra’nın Yükselişi filminin konusu: Daha önceki ortak işleri Transformers ile dünya çapında büyük bir gişe başarısı sağlayan Paramount Pictures ve Hasbro, yine muazzam bir macera-aksiyon filminde beraber iyi bir proje ortaya çıkarıyorlar. G.I. JOE ekibi, Mısır çöllerinden, kutup buzullarının altındaki sulara varana kadar her yerde en yüksek teknolojileri, gelişmiş casusluk ve askeri ekipmanları kullanarak, yozlaşmış silah satıcısı Destro ile, gizemli Cobra örgütünün dünyayı kaosa sürüklemesine engel olmaya çalışıyor. G.I. Joe: The Rise of Cobra’ nın yönetmenliğini The Mummy ve The Mummy Returns filmlerinden tanıdığımız Stephen Sommers yapıyor.
OYUNCULAR KİMLER?
Channing Tatum
Rolü : Conrad 'Duke' Hauser
Marlon Wayans
Rolü : Wallace 'Ripcord' Weems
Sienna Miller
Rolü : Anastasia "The Baroness" Decobray
Lee Byung-Hun
Rolü : Storm Shadow
Rachel Nichols
Rolü : Shana 'Scarlett' O'Hara
Adewale Akinnuoye-Agbaje
Rolü : Hershel 'Heavy Duty' Dalton
Saïd Taghmaoui
Rolü : Abel 'Breaker' Shaz
Ray Park
Rolü : Snake Eyes