G.I. Joe: Kobra’nın Yükselişi filminin türü nedir? G.I. Joe: Kobra oyuncuları kimlerdir?

G.I. JOE KOBRA'NIN YÜKSELİŞİ KONUSU



G.I. Joe: Kobra’nın Yükselişi filminin konusu: Daha önceki ortak işleri Transformers ile dünya çapında büyük bir gişe başarısı sağlayan Paramount Pictures ve Hasbro, yine muazzam bir macera-aksiyon filminde beraber iyi bir proje ortaya çıkarıyorlar. G.I. JOE ekibi, Mısır çöllerinden, kutup buzullarının altındaki sulara varana kadar her yerde en yüksek teknolojileri, gelişmiş casusluk ve askeri ekipmanları kullanarak, yozlaşmış silah satıcısı Destro ile, gizemli Cobra örgütünün dünyayı kaosa sürüklemesine engel olmaya çalışıyor. G.I. Joe: The Rise of Cobra’ nın yönetmenliğini The Mummy ve The Mummy Returns filmlerinden tanıdığımız Stephen Sommers yapıyor.

OYUNCULAR KİMLER?

Channing Tatum

Rolü : Conrad 'Duke' Hauser

Marlon Wayans

Rolü : Wallace 'Ripcord' Weems

Sienna Miller

Rolü : Anastasia "The Baroness" Decobray

Lee Byung-Hun

Rolü : Storm Shadow

Rachel Nichols

Rolü : Shana 'Scarlett' O'Hara

Adewale Akinnuoye-Agbaje

Rolü : Hershel 'Heavy Duty' Dalton

Saïd Taghmaoui

Rolü : Abel 'Breaker' Shaz

Ray Park

Rolü : Snake Eyes