Gaga Bulut kimdir, kaç yaşında? Youtuber Bulut Aktuğ kimdir?

Geçtiğimiz aylar içerisinde iki erkek çocuğu para karşılığı öpüşmeleri konusunda ikna eden ve bunu Youtube üzerinden yayınlayan Gaga Bulut lakaplı Bulut Aktuğ geçtiğimiz günlerde Sosyal medya aracılığı ile müstehcenlik suçu ile gözaltına alınmıştı. Peki Gaga Bulut lakaplı Youtuber Bulut Aktuğ kimdir, kaç yaşında?

GAGA BULUT KİMDİR?

İzmir'de, sosyal medya fenomeni olarak bilinen 'Gagabulut' lakaplı Bulut Altuğ, özellikle Kordon Boyu'ndaki çimlerde oturan erkek çocuklarına para verip birbirleriyle öpüştürdükten sonra bu anların görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan bu görüntüleri izleyen çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, duruma tepki gösterdi. Olayla ilgili İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 15 Ekim 2018 tarihinde harekete geçti.

Mahkeme heyeti, sanık Bulut Altuğ’a, 15 yaşından küçük iki çocuğa yönelik ‘cinsel istismara azmettirme’ suçundan her mağdur için 8’er yıl ve ‘müstehcen görüntüleri yaymak’ suçundan da 1 yıl olmak üzere 17 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Tutukluluk halinin devamına karar verilen sanığa ayrıca 1000 gün adli para cezası verilirken, bu paranın 20 bin TL’ye çevrilmesine karar verdi.