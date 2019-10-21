21.10.2019 - 10:23 |
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları: 8 gözaltı
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çeşitli adreslere operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 1 kilo 809 gram sentetik uyuşturucu, 1 tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 440 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 şüphelinin sorgusu sürüyor.
Her gün aynı saatte bu balonu uçuruyorlar! Onun sayesinde haberimiz oluyor...Türkiye'nin 9 noktasından her gün gökyüzüne salınan meteoroloji balonları, atmosferin her bir katmanından sıcaklık, nem, basınç, rüzgarın hızı ve yönüne ilişkin verileri anlık olarak tahmin merkezlerine bildirerek, hava tahmini oluşturulmasında önemli rol oynuyor. Meteoroloji balonlarının gökyüzüne bırakılma anı havadan görüntülenirken, Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri hava tahmini yapan balonlarla ilgili İHA’ya bilgi verdi.