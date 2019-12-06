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06.12.2019 - 04:23 | | AA / İHA

Gece yarısı çok feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kahramanmaraş'ta, kontrolden çıkan cipin refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Gece yarısı çok feci kaza: Ölü ve yaralılar var

H.G. idaresindeki 06 BJR 095 cip, merkez Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

Gece yarısı çok feci kaza: Ölü ve yaralılar var


Ağacın çarpmanın şiddetiyle devrildiği kazada, ciptekilerden Ö.B. olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Gece yarısı çok feci kaza: Ölü ve yaralılar var


112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar H.G, E.A. ve Z.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Gece yarısı çok feci kaza: Ölü ve yaralılar var


Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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