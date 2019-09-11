Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Puan durumu... (11 Eylül)

Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın 11 Eylül tarihli gün birincisi belli oldu. Son bölümde Filiz Hanım, stüdyoya Filiz Akın modeli dediği kostümüyle giriş yapınca stüdyodakiler bir hayli şaşırdı. Reyhan Hanım ise kendisinin Türkan Şoray'a benzetilmesine karşılık Filiz Hanım'ın kıskandığını vurgulayınca ortalık karıştı. Suzan Hanım'ın gelinine karşı koyduğu kurak Fatih Ürek tarafından tepki aldı.

Gün sonunda ise Fatih Ürek birinciyi açıkladı. İşte çeyrek altını kazanan gelin...

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Hatice Karabulut ve Elif Akçam aldı. Çeyrek altını 20 puanla Hatice kazandı. Gün sonuncusu 8 puanla Hilal oldu. Günün en düşük puanını alan isimse 9 puanla Ezgi'ydi. Elif ise 10 puan aldı.