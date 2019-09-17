Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? Puan durumu ne?

Kanal D'nin gündüz kuşağına damga vuran yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın 352. bölümü bugün yayınlandı. Son bölümde Nur Hanım'ın, gelini Kıymet'e taktığı bilezikler eleştiri aldı.

Nur Hanım, elinde bileziklerle mutfağa dalıyor ve gelini Kıymet'in koluna takıyor. Bu davranışı ise, şov yapmakla değerlendiriliyor. Reyhan Hanım, programa video mesaj yolluyor. Programa yeni katılan gelinler, eski gelin Elif'e nispet yapıyorlar.

Yarışmanın sonunda ise kayınvalidelerin puanları hesaplandı ve gün birincisi ve sonuncusu belli oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Kıymet Çoban ve Elif Akçam aldı. Çeyrek altını 16 puanla Elif kazandı. Günün en düşük puanını 10 puanla Dilek aldı. En düşük puanı alan ikinci gelin ise 11 puanla Hilal oldu. Kıymet ise 14 puan topladı.