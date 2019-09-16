Gelinim Mutfakta yarışmasında en son kim elendi? Yeni bölüm fragmanı...

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan devam ediyor. Gelinim Mutfakta'ya yeni haftada yeni yarışmacıların katılmasıyla Reyhan Hanım ve Ezgi bir kez daha anıldı! Bu hafta ise sürpriz olarak Gelinim Mutfakta'ya iki yeni yarışmacı katılıyor!

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMASINDA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta gün birincisi 68 puanla Hatice ve Elif oldu. Kura sonucu 5 altın bileziği Hatice aldı. Elenen isimler ise Ezgi ve Reyhan Hanım oldu.

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