16.09.2019 - 09:57 |
Gelinim Mutfakta yarışmasında en son kim elendi? Yeni bölüm fragmanı...
Kanal D'nin büyük beğeniyle izlenilen yarışması Gelinim Mutfakta'ya en son kim veda etti? Büyük merakla araştırılan elenen isim izleyenleri şaşırttı. İşte 13 Eylül Cuma günü Gelin Mutfakta yarışmasına veda eden kişi...
Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan devam ediyor. Gelinim Mutfakta'ya yeni haftada yeni yarışmacıların katılmasıyla Reyhan Hanım ve Ezgi bir kez daha anıldı! Bu hafta ise sürpriz olarak Gelinim Mutfakta'ya iki yeni yarışmacı katılıyor!
GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMASINDA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta gün birincisi 68 puanla Hatice ve Elif oldu. Kura sonucu 5 altın bileziği Hatice aldı. Elenen isimler ise Ezgi ve Reyhan Hanım oldu.
YENİ BÖLÜM FRAGMAN
Yardımına yetişti ama... E-5'i birbirine kattı!İstanbul'da E-5 karayolu Sefaköy mevkisinde dörtlü sinyallerini yakarak hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan otomobil sürücüsünün yolunu açan motosikletli, yoldan çekilmeyen kamyonetin aynasını kırdı. Öfkeden deliye dönen saldırgan bununla da yetinmeyip bir de camını yumrukladı. O anlar kask kamerasına yansıdı.