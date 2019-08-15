Gelinim Mutfakta yeni bölümleri ne zaman başlayacak?

Fatih Ürek'in sunumu ile Kanal D'de hafta içi her gün ekrana gelen Gelinim Mutfakta yeni bölümleri için artık sayılı günler kaldı.

Gelinim Muftakta Pazartesi günü başlıyor. Yeni bölümleri 12.15'te izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümlerde neler olacak merak konusu. İzleyenleri birbirinden sürpriz dakikalar bekliyor. İşte yeni sezon fragmanı...

İŞTE YENİ SEZON FRAGMANI