15.08.2019 - 14:41
Gelinim Mutfakta yeni bölümleri ne zaman başlayacak?
Gelinim Mutfakta yeni sezona hazır. Hafta içi her gün ekrana gelen Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Yeni sezonu beklenen Gelinim Mutfakta için tarih belli oldu. İşte yeni fragman...
Fatih Ürek'in sunumu ile Kanal D'de hafta içi her gün ekrana gelen Gelinim Mutfakta yeni bölümleri için artık sayılı günler kaldı.
Gelinim Muftakta Pazartesi günü başlıyor. Yeni bölümleri 12.15'te izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümlerde neler olacak merak konusu. İzleyenleri birbirinden sürpriz dakikalar bekliyor. İşte yeni sezon fragmanı...
İŞTE YENİ SEZON FRAGMANI
Tekirdağ’da toplu leylek ölümleriTekirdağ'da göç eden leylekler, Demirli Mahallesi kesimindeki yüksek gerilim hattında elektirk akımına kapılması sonucu telef oldu. AK Parti Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Yel, leyleklerin telef olduğu bölgede incelemelerde bulunup, leylek ölümlerini önlemek için bazı noktalardaki yüksek gerilim hatlarında izolasyon yapılacağını söyledi.