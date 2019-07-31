31.07.2019 - 15:00
Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni fragman yayınlandı!
Kanal D'nin büyük ilgi gören yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezon fragmanı yayınlandı. Fatih Ürek'in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni sezonu ne zaman başlayacak? Peki Gelinim Mutfakta yeni sezonda neler olacak? İşte Gelinim Mutfakta yeni sezon fragmanı...
Fatih Ürek'in sunumu ile Kanal D ekranının eğlenceli yemek programı olan Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak?
Yeni sürprizleriyle, eğlenceli bölümleriyle, duygu dolu dakikalarıyla ve gerilim dolu anlarıyla özlenen program Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni sezon yayın tarihi henüz belli olmadı. Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi belirlendiğinde haberimizin içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
YENİ FRAGMAN