MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemGelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni fragman yayınlandı!
31.07.2019 - 15:00

Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni fragman yayınlandı!

Kanal D'nin büyük ilgi gören yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezon fragmanı yayınlandı. Fatih Ürek'in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni sezonu ne zaman başlayacak? Peki Gelinim Mutfakta yeni sezonda neler olacak? İşte Gelinim Mutfakta yeni sezon fragmanı...

Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni fragman yayınlandı!

Fatih Ürek'in sunumu ile Kanal D ekranının eğlenceli yemek programı olan Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak?

Yeni sürprizleriyle, eğlenceli bölümleriyle, duygu dolu dakikalarıyla ve gerilim dolu anlarıyla özlenen program Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni sezon yayın tarihi henüz belli olmadı. Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi belirlendiğinde haberimizin içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

YENİ FRAGMAN

 

12 bin sağlık personeli alınacakSağlık Bakanlığınca atanacak 12 bin sözleşmeli sağlık personeli için ilan Resmi Gazete’de yayımlandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hapis cezası alan Pucca hakkında son dakika gelişmesi

Hapis cezası alan Pucca hakkında son dakika gelişmesi

Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni fragman yayınlandı!

Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni fragman yayınlandı!

KKTC'de polisten tepki çeken hareket

KKTC'de polisten tepki çeken hareket

Son dakika... Çanakkale'de korkutan deprem!

Son dakika... Çanakkale'de korkutan deprem!

Sıradaki Haber