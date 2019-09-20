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20.09.2019 - 13:59 | | DHA

Gelinin evinin önünde yaptıkları şoke etti! Yakalandılar

İstanbul Sultanbeyli'de gelinin oturduğu evin önünde hava ateş açan iki kişi yakalandı.

Gelinin evinin önünde yaptıkları şoke etti! Yakalandılar

Sultanbeyli Abdurahman Gazi Mahallesi Petrolyolu Caddesi'nde 15 Eylül'de gelinin oturduğu evin önüne gelen damadın akrabaları sokak ortasında defalarca havaya ateş açmıştı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda damadın akrabalarından İsmail B.(31) ve Batuhan Y.(20)'yi tespit etti. Ekipler düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyle birlikte kurusıkı bir tabancayla birlikte yakalayarak dün gözaltına aldı.

İsmail B. Ve Batuhan Y. hakkında 'Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması' suçundan işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldılar.

Çatı katında panter şokuFransa'da bir binanın çatı katına tırmanan siyah panter, bina sakinlerince paniğine neden oldu. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda sakinleştirici iğneyle vurulan panter, itfaiye ekipleri tarafından ele geçirildi.
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