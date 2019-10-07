Genç kadın, arkadaşı tarafından dolandırıldığını iddia etti!

Olay, Uşak kent merkezinde meydana geldi. Yaklaşık 2 hafta önce Elif Aydın’a içerisinde icra borcunun olduğunu bildiren bir tebligat geldi. Aydın, gelen icra tebligatı üzerine harekete geçerek araştırma yapmaya başladı. Aydın, ulaştığı bilgiler ile hayatının şokunu yaşadı. Aydın, 2 yıl önce tanıştığı Güler Ç., isimli arkadaşının kendi ehliyet fotokopisinin üzerine fotoğrafını yapıştırarak 2 yıl boyunca pek çok şirketten araba kiraladığını ve bazılarının kira bedellerini ödememesi üzerine de hakkında icra işlemi başlatıldığını öne sürdü. Güler Ç., isimli arkadaşının kendisini sahte evraklar ile 2 bin 250 TL dolandırıldığını öne süren Aydın hukuki süreç başlatarak savcılığa suç duyurusunda bulundu. Güler Ç.’nin daha önceden de pek çok kişiyi dolandırdığını iddia eden Aydın, başka insanları dolandırmasının önüne geçmek istediğini belirterek hukuk yoluyla hakkını arayacağını kaydetti.

“ELİF AYDIN GİBİ 2 YILDIR ORTALIKTA DOLANIYORMUŞ GÜLER Ç.,”

Dolandırıldığını iddia eden Elif Aydın, olayın tamamen iyi niyetinden kaynaklandığı öne süren Aydın yaşananları şöyle anlattı: “Bir postacı geldi. Bir baktım postanın içerisinde icra tebligatı var. Tabi şaşırdım, çünkü benim kimseye borcum olmadığı yok. Ne olduğunu anlamak için araştırmaya başladım. İcra tebligatı bana araba kiralama şirketinden geldi. Sonra ilgili firmayı bulup kendileriyle görüşmek için oraya gittim. Bana ‘Resimdeki bize gelen bayan sarışındı’ dediler. Ben de resmi görmeyi talep ettim. Bana açıp resmi gösterdiklerinde bir de ne göreyim? Resimdeki bayan benim 2 yıl önce görüştüğüm arkadaşımın kardeşi. 2 yıl önce Güler Ç., bana tanıdığım araba kiralama firması olup olmadığını sordu. Ben de yardımcı olmak açısından ‘var’ dedim. Gittiğimiz firmanın sahibi bize elinde araç olduğunu ve kimin araç kiralayacağını sordu. Ben de Güler Ç.’in kiralayacağını söyledim. O sırada Güler Ç., çantasını kurcaladı, kendinin ehliyetinin ve kimliğinin yanında olmadığını ve benim kendisine yardımcı olup olamayacağımı sordu. Kabul ettim, parayı peşin teslim etti kendisi. Daha sonra ben Güler Ç., hakkında yakın çevremden dolandırıcı olduğunu öğrenince şaşırdım. Kendisiyle 2 yıldır görüşmüyorum. 2 yıl önce verdiğim fotokopinin üzerine kendi resmini yapıştırıp benim kimlik bilgilerimle işlemler gerçekleştirmiş. Sahte işlemle arabalar kiralamış. Yani Elif Aydın gibi 2 yıldır ortalıkta dolanıyormuş Güler Ç., savcılığa da gerekli suç duyurularında bulundum. Şimdi yargıdan çıkacak sonucu bekleyeceğiz.”