Genç kıza cinsel organını gösteren o sapık yakalandı!

Ataşehir’de bugün öğle saatlerinde kullandığı araçla yanına yanaştığı bir genç kıza adres sormak bahanesiyle araç içerisinden cinsel organını gösterip kaçan Cihan A. isimli 26 yaşındaki sapık polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Taciz olayını gerçekleştirdiği sırada taciz ettiği genç kız tarafından cep telefonuyla kameraya kayıt edildiğini fark edince kullandığı araçla kaçıp kayıplara karışan sapık, polisin yaptığı kısa süreli çalışmayla yakalanıp gözaltına alındı.

Görüntüyü çeken mağdur genç kızın kız kardeşi tarafından olayın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması sonrasında harekete geçen ilçe ekipleri KGYS kameralarından plakasını belirlediği aracın izini sürerek sapığa ulaştığı öğrenildi.

Saklandığı ikametinde akşam saatlerinde yakalanarak gözaltına alınan ve hakkında yasal işlem başlatılan sapığın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İŞTE İLK İFADESİ

Ataşehir'de bir cep telefonu dükkanında çalıştığı öğrenilen 26 yaşındaki sapığın polise verdiği ilk ifade ortaya çıktı. Cihan A. polise verdiği ifadede, araç içerisindeki kişini kendisi olduğunu itiraf ederek, amacının taciz olmadığını, kısa süre önce tuvaletten çıktığı için fermuarının açık kaldığını ve adres sorarken fermuarının açık olduğunu fark ettiğini söylediği öğrenildi.

Gözaltında bulunan Cihan A. yarın adliyeye sevk edilecek.