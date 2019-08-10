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10.08.2019 - 14:39| DHA

Gençlerin kız kavgasında kan aktı: 1 ölü

Karabük’te, 5 arkadaş arasında kız meselesi yüzünden çıkan kavgada, Sefa Tabak (22) bıçaklanarak öldürüldü.

Gençlerin kız kavgasında kan aktı: 1 ölü

Olay, dün gece saatlerinde 100. Yıl Mahallesi 1002 Nolu Cadde’de meydana geldi. Sefa Tabak, Batuhan G., K.T., S.Ö. ve G.K. arasında kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Alkollü oldukları öne sürülen gençlerin tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Batuhan G., bıçakla Sefa Tabak’a saldırdı. Sefa Tabak, kanlar içinde yerde kaldı.

Göğsüne aldığı iki bıçak darbesiyle yaralanan Sefa Tabak, çağrılan ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Sefa Tabak, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Zonguldak’ta Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak Sefa Tabak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olay sonrası gözaltına alınan Batuhan G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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