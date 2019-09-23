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23.09.2019 - 00:08 | | AA

Genelkurmay Başkanı Güler, Katar Savunma Bakanı'yla görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile iki ülke arasındaki askeri iş birliğini görüştü.

Genelkurmay Başkanı Güler, Katar Savunma Bakanı'yla görüştü

 

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Orgeneral Güler, Katar Savunma Bakanı Atiyye ile Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki askeri iş birliği ve bunun güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Görüşmede, Katar Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin el-Ganim'in yanı sıra kuvvet komutanları da hazır bulundu.

Genelkurmay Başkanı Güler, resmi ziyaret kapsamında bugün Doha'ya gelmişti.

Akçakale sınırına askeri araç sevkiyatı yapıldıSınırın sıfır noktasındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine askeri araç sevkiyatı yapıldı. Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan askeri araçlar Akçakale ilçesindeki 3. Hudut Alay Komutanlığına geldi.
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