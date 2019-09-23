Genelkurmay Başkanı Güler, Katar Savunma Bakanı'yla görüştü

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Orgeneral Güler, Katar Savunma Bakanı Atiyye ile Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki askeri iş birliği ve bunun güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Görüşmede, Katar Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin el-Ganim'in yanı sıra kuvvet komutanları da hazır bulundu.

Genelkurmay Başkanı Güler, resmi ziyaret kapsamında bugün Doha'ya gelmişti.