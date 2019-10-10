Genelkurmay Başkanı hakkında bilgi toplayan terörist yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube ekiplerince yapılan soruşturmada, saldırının 2 tetikçisinden 45 gün önce Temmuz ayı sonlarında kırsaldan İstanbul'a geldiği ve 26 Eylül günü düzenlenen operasyonlarda Esenyurt'ta yakalanıp 9 örgüt mensubuyla tutuklandığı öğrenilen Özgür kod adlı Fırat F.’nin saldırının organizatörü olduğu ve silah temini ve keşif çalışmaları yaptığı sırada yakalandığı öğrenildi.

Operasyon kapsamında yakalanıp tutuklanan ve Kayseri'de ikamet eden ve evinden suikast silahlarıyla örgütsel içerikli döküman ve dijital malzemelerin ele geçirildiği S.K. isimli kadın bir örgüt mensubuyla kurduğu temas sonrasında kimliği tespit edilip yakalandığı öğrenilen terörist Fırat F.’nin saklandığı evde ele geçirilen dijital malzemeler üzerinde yapılan incelemelerde ise Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler hakkında internet üzerinden bilgi toplayıp, ikamet ve yerleşke adresi tespiti yaptığı tespit edildi.

Suriye üzerinden sahte kimlikle yurda giriş yaptığı tespit edilen ve operasyon sırasında el konup emniyette incelemeye alınan dijital malzemelerinden saldırı organizatörü olduğu ve bir hücre kurduğu belirlenen terörist Fırat F.nin irtibat kurduğu 9 isimi tek tek belirleyip suikast saldırısına yardım yataklık ve lojistik destekten yakalayıp tutuklatan TEM ekiplerinin saldırının 2 tetikçisini ise son anda elinden kaçırdığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet'inde yapılan soruşturmada suç kaydı çıkmayan ancak ailesi tarafından hakkında kayıp başvurusu yapıldığı öğrenilen terörist Fırat F.nin, bir süre önce Türkiye'den kaçıp katıldığı bölücü terör örgütünün Suriye kırsalındaki kamplarında suikast ve sabotaj üzerine eğitimler aldığı da tespit edilip ortaya çıkarılırken, baskınlarda 13 tüfek ve 1 telsizle birlikte ele geçirilen Sigsaurer ve Glock marka silahlarla birlikte susturucularında ele geçirildiği öğrenildi. Oluşturulan hücreye örgüt tarafından suikast hazırlığında kullanılmak üzere gönderilen yüklü miktarda paranın da ele geçirilip el konduğu operasyonda yurt dışına çıkan 2 tetikçi teröristin ise Ukrayna ve Kıbrıs'a kaçtığı tespit edildi.