Geniş Aile 2: Her Türlü filmi konusu ve başrol oyuncuları

Geniş Aile 2: Her Türlü filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile bulluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Ömer Uğur'un yer aldığı Geniş Aile 2: Her Türlü filmi Türkiye'de vizyona girdiği tarihten itibaren toplamda 10 hafta boyunca vizyonda kalırken 197.144 seyirci tarafından izlendi ve gişede 2.118.223,42 TL hasılat elde etti. Peki Geniş Aile 2: Her Türlü filminin başrollerinde hangi oyuncular yer alıyor?

GENİŞ AİLE 2: HER TÜRLÜ FİMİ BAŞROL OYUNCULARI

Geniş Aile 2: Her Türlü filminin başrollerinde Ufuk Özkan, Fırat Tanış, Bülent Çolak, Ahmet Sarsılmaz, Şinasi Yurtsever, Özge Ulusoy, Gizem Akman ve Bora Akkaş yer alıyor.

GENİŞ AİLE 2: HER TÜRLÜ FİMİ KONUSU

Cevahir’in ‘taklaları’ hız kesmeden devam ediyor. Yeni maceralarında Zekai kafayı çalıştırır ve kumarhanelerdeki rulet çarkını kontrol edebilen bir saat düzeneği tasarlar. Fakat Cevahir gene aceleci davranır ve düzenek henüz düzgün işlemezken, ekibi kumar masasına oturtur ve sonuç tabii ki hüsran; paralar başkasının cebine girer! Bunun üzerine Paçacı lakaplı Korsan kumarhane kralı ve “duygusal katil” Pırıl’ı rehin alır. Ya Paçacı’nın zararı karşılanacaktır ya da Pırıl bunu hayatıyla ödeyecektir! Ekibin tek çaresi kumarın yasal ve yaygın olduğu Yavruvatan Kıbrıs’a uçarak, düzenek ile parayı burada kazanmaktır! Koyu Bilal onları Kıbrıs’ta karşılar; komisyon pazarlığı yaparak plana dahil olur. Kafadarlar parayı kazanıp, Pırıl’ı katil Paçacı’nın elinden kurtarabilecekler midir?

İlki "Geniş Aile: Yapıştır!" ‘ın ikinci devam filmi olan yapımda Ömer Uğur bir kez daha yönetmen koltuğuna otururken, senaryo Cüneyt İnay'a ait. Kemik oyuncu kadrosu yine fuk Özkan, Fırat Tanış, Bülent Çolak, Ahmet Sarsılmaz, Bora Akkaş isimlerinden oluşuyor.