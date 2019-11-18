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18.11.2019 - 17:05 | | İHA

Geyikten 60'a yakın saçma çıkartıldı!

Bilecik'te avcılar tarafından silahla vurularak yaralanan ve daha sonra köpekler tarafından saldırıya uğrayan geyik, Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi edildi.

Geyikten 60'a yakın saçma çıkartıldı!

Bilecik'in Söğüt ilçesinde av tüfeği ile vurulduktan sonra köpekler tarafından vücudunun bazı yerleri parçalanan yaralı kızıl geyik Sakarya Nehri kıyısında köylüler tarafından bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Bilecik Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Daha sonra Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen geyik hemen tedavi altına alındı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri vücudundaki 60'a yakın saçmayı çıkarttıkları geyiğe yaklaşık 150 dikiş attı.

Gerçekleştirilen tedavi hakkında bilgi veren Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, geyiğin ilk geldiğinde kendinde olmadığı belirterek, ”Kızıl geyiğimize ilk olarak serum tedavisi yaptık. Ardından yaralı yerlerini tıraşlayarak vücudundaki saçmaları çıkardık. Yaklaşık 150 dikiş attık. Muhtemelen yarın ayağa kalkar, hayati tehlikesi geçti. İyileşince doğal ortamına salacağız” ifadesine yer verdi.

 

 

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