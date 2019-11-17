Gez... Çek... Yaz...

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17.11.2019 - 07:50 |

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‘Unutulmaz bir anı’

Sevgi Özmil: Kiyomizu Dera Tapınağı, her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapan Kyoto’nun en önemli Budist tapınaklarından. Tarihçesi 778 yılına dayanan tapınak Unesco Dünya Mirasları listesinde. Tapınağa ulaşmak için 15-20 dakikaya yakın yokuş çıkmanız gerekiyor ama sakın gözünüzde büyütmeyin. Çünkü hiç bu kadar zevkli bir yokuş çıkmamıştım. Tapınağa ulaştığımdaki heyecanımı ise tarif etmem imkânsız. Çünkü doğum günümü, Japonların yerel kıyafetleri içinde yüzyıllar önce yapılmış tarihi bir tapınakta geçirmek benim için unutulmaz bir anı oldu.

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Kiyomizu Dera Tapınağı - Japonya

‘Sonsuzluğa uzanıyor’

Ertuğrul Ertuç: 20 günlük Amerika - Batı Yakası gezimin en kıymetli anlarından bir tanesi. Milyon yıllar içerisinde oluşmuş ve günümüze kadar ulaşmış bu harikanın size yaşattığı haz bambaşka. Ufkunuzun dört bir tarafında sonsuzluğa uzanan bu yaşlı kayaların oluşturduğu atmosfer inanılmaz. Burası namı diğer Büyük Kanyon.

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Büyük Kanyon ABD

 

Koyun için iddiaya girip Ercan Kurt'un öldüğünü anons ettiler!Bolu'nun Mengen ilçesinde lokanta işleten Ercan Kurt'un yanında çalışan garson, arkadaşıyla bir koyun için iddiaya girip, belediye hoparlöründen patronunun öldüğü yönünde anons yaptırdı. Öldüğüne dair anonsu duyunca soluğu belediyede alıp, sağ olduğu yönünde ikinci bir anons yaptıran Ercan Kurt, korkarak lokantaya gelen yakınlarına tek tek durumu açıklamak zorunda kaldı.
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