Gez... Çek... Yaz...

‘Şahane bir yer’

İpek Yalçın: Sarp kayalıklar üzerine, yemyeşil bir burnun ucunda yer alan Gelidonya Feneri, dünyanın en güzel yürüyüş rotaları arasında gösterilen Likya Yolu güzergahı üzerinde, Beydağları Milli Parkı sınırları içerisinde yer alıyor. Deniz seviyesinden en yüksek noktada bulunan fener, aynı zamanda ülkemizin en büyük feneri. Manzarası, doğası ve tarihi dokusuyla şahane bir yer.

‘Petra, gönlümü fethetti’

Pırıl Öncel: Petra, onlarca fotoğraf gördükten sonra, karşısından bakarken yine deli gibi heyecanlandığım yer. Sadece fotoğraftaki Hazine Binası ile değil, kanyonuyla, kıpkırmızı rengiyle de gönlümü fethetti. 2200 yıl önce insanların burayı elleriyle yaptığını düşündüğümde yeniden hayran oldum. Dünyanın yeni yedi harikasından biri olan Petra’da, bu fotoğraf için 5-10 dakikalık kısa bir yokuş çıkmak gerekiyor. Aslında daha güzel manzaralı bir tepe daha varmış ancak onun için yaklaşık 1 saatlik yürüyüş gerekiyormuş.