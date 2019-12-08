MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Gez... Çek... Yaz...
ABONE OL
08.12.2019 - 07:50 |

Gez... Çek... Yaz...

Gez... Çek... Yaz...

‘Şahane bir yer’

İpek Yalçın: Sarp kayalıklar üzerine, yemyeşil bir burnun ucunda yer alan Gelidonya Feneri, dünyanın en güzel yürüyüş rotaları arasında gösterilen Likya Yolu güzergahı üzerinde, Beydağları Milli Parkı sınırları içerisinde yer alıyor. Deniz seviyesinden en yüksek noktada bulunan fener, aynı zamanda ülkemizin en büyük feneri. Manzarası, doğası ve tarihi dokusuyla şahane bir yer.

Gez... Çek... Yaz...

‘Petra, gönlümü fethetti’

Pırıl Öncel: Petra, onlarca fotoğraf gördükten sonra, karşısından bakarken yine deli gibi heyecanlandığım yer. Sadece fotoğraftaki Hazine Binası ile değil, kanyonuyla, kıpkırmızı rengiyle de gönlümü fethetti. 2200 yıl önce insanların burayı elleriyle yaptığını düşündüğümde yeniden hayran oldum. Dünyanın yeni yedi harikasından biri olan Petra’da, bu fotoğraf için 5-10 dakikalık kısa bir yokuş çıkmak gerekiyor. Aslında daha güzel manzaralı bir tepe daha varmış ancak onun için yaklaşık 1 saatlik yürüyüş gerekiyormuş.

Gez... Çek... Yaz...

Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politika Kurulu Edirne’de

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politika Kurulu Edirne’de

Oda+eğitim konaklama

Oda+eğitim konaklama

Diken diken saçın suçlusu ‘kauçuk’

Diken diken saçın suçlusu ‘kauçuk’

Gez... Çek... Yaz...

Gez... Çek... Yaz...

Sıradaki Haber